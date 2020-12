Télen se feledkezzünk meg az autóklíma töltésről!

A nyári forróság elmúltával kevésbé kapcsoljuk be a klímát, ami komoly hiba. A hűvösebb időszakban is gondoskodni kell az autóklíma töltéséről és használatáról, mert számtalan előnnyel jár. Ha pedig nem tesszük, hibák forrása lehet.

Mostanában egyre több autó van forgalomban klímával, ami igen jól jön a nyári melegben. A forró napok elmúltával azonban kevésbé vagy egyáltalán nem kapcsoljuk be, mert növelheti a jármű fogyasztását. Jó tudni azonban, hogy a klímát télen is hasznos, sőt, szükséges üzemeltetni.

Az autóklíma télen is segít

A klíma nem csak a meleg ellen hatásos, hanem télen is segíti a biztonságos és kényelmes vezetést. Segíti tisztán és páramentesen tartani a szélvédőt, ami a téli ködös vezetési útviszonyok között életmentő lehet. Az utastér nem megfelelő levegője már sok baleset melegágya volt. A túl meleg, párás levegőben tompulnak a reflexek, irritálódik a szem és megfájdul a fej. Az autóklíma bekapcsolása hozzájárul egy állandó belső hőmérséklet fenntartásához és a megfelelő vezetési körülmények megteremtéséhez.

Nem utolsósorban pedig az autóklíma szakszerű töltése és folyamatos használata hozzájárul a belső légtér vírus- és baktérium mentesítéséhez, ami a mostani időszakban rendkívül fontos.

Miért fontos a folyamatos üzemmód?

Az autóklíma csőrendszerét összekötő gumi elemek kiszáradhatnak, ha a rendszert nem használjuk. Ez egyrészt ahhoz vezet, hogy szivárog a csőrendszer, másrészt pedig a fellépő fűtőgázhiány károsítja a kompresszor működését és az egész rendszer meghibásodhat.

A teljes rendszerkárosodás könnyedén elkerülhető, ha télen is legalább néhány naponta bekapcsoljuk a klímát. Figyeljünk azonban arra, hogy a motor beindítása előtt ne kapcsoljuk be az autóklíma berendezést! Ezzel nem csak a meghibásodásokat kerüljük el, hanem a rendszer élettartamát is meghosszabbítjuk.

Miért érdemes rendszeresen karbantartatni a klímát?

Egy karbantartás során nem csak átvizsgálják a rendszert, hanem az autóklíma töltése és tisztítása is szakszerűen megtörténik. A rendszerben található szűrők cseréje és az egész rendszer gyakori tisztítása és fertőtlenítése több okból is rendkívül fontos.

Az autóklíma nedves közege melegágya a baktériumoknak. Egy elhanyagot klíma teli van egészségre káros mikroorganizmusokkral, amiktől meg kell szabadulni. A szűrők rendszeres cseréje pedig hozzájárul a még esetleg meglévő, vagy kintről bejutó por, pollen és baktérium utastérből való eltávolításához.

(PR cikk)