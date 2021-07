Tudod milyen az egészséges táplálkozás? Mutatjuk!

Az egészséges táplálkozás, ahogy maga a kifejezés is sejteti, nagyon fontos az egészségünk szempontjából. Tehát a testünk normális és kiegyensúlyozott működéséhez van rá szükségünk. Pontosabban ennek segítségével juttatjuk be a szervezetünkbe a vitaminokat, ásványi anyagokat és minden fontos nyomelemet, aminosavakat, valamint antioxidánsokat is, amelyek a szellemi és fizikai erőnlétünket egyaránt szolgálják. Az egészséges táplálkozás a rendszerességen, a tudatosságon és a változatos étrenden alapszik. Napjainkban ugyan nehéz elkerülni a finomított lisztből készült és a káros anyagokat tartalmazó ételeket, de egy kis utánajárással és kellő körültekintéssel igenis megvalósítható.

Miért fontos fizikai és szellemi szempontból is az egészséges táplálkozás? Segít megelőzni a betegségekre való hajlamot, ellenállóbbá tesz minket a vírusokkal szemben, csökkenti a túlsúly és a különböző szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását. De ha ez nem lenne elég, a helyes táplálkozás a bőrünk szépségére is hatással van, illetve kevesebb eséllyel leszünk rákosak, és a szellemi leépülés esélye is csökken. Ez azonban nem csak azt jelenti, hogy száműzünk minden egészségtelen ételt és italt az étrendünkből. Hanem azt is, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a változatos étkezésekre, amelyek mindegyike a napszaknak megfelelő tápanyaggal és vitaminokkal látja el a testünket. Hogyan változtak étkezési szokásaink az elmúlt 100 évben? Sajnos, amióta világ a világ, az emberek mindig arra törekedtek, hogy lehetőleg minél olcsóbban és minél gyorsabban kapjanak meg dolgokat. Ez az étkezéssel sincs másként. Manapság fénykorát éli az online ételrendelés. Egyre kevesebb olyan ember van, akinek az ideje és a pénze megengedi, hogy jó minőségű alapanyagokat válogatva tegyen meleg ételt az asztalra. Ezért sokan a különböző étkezdék kevésbé egészséges menüik felé vették az irányt. Régen ezzel szemben a tömegtermelésben gyártott húsok helyett a termelőktől vásároltak, nem használtak ételszínezékeket és ízfokozókat, és a zöldségek, gyümölcsök sem kaptak génkezelést. Korunkban érdekes módon fordult a kocka, hiszen egészségesnek lenni sok szempontból drága és körülményes is, ugyanakkor az elmúlt években rengetegen fordultak a mindenmentes receptek és étrendek felé, amelyeknek köszönhetően teljes életmódot lehet váltani. Melyek az egészséges étkezés alappillérei? Az első és legfontosabb, hogy száműzzünk minden szénhidrátot és cukrot tartalmazó élelmiszert, amelyek csak rövid távon tudnak energiát adni! Ezek az ételek ugyanis az olyan problémák kialakulásának esélyét is növelik, mint a hízás, a narancsbőr, a puffadás vagy éppen a székrekedés. Fogyasszunk több fehérjét, például fehér húsokat és halakat, zöldséget és gyümölcsöt pedig naponta többször vegyünk magukhoz! Ezek mellett nagyon lényeges a napi 2-3 liter víz fogyasztása is. A fehér kenyeret és a nem hasznos szénhidráttal dúsított ételeket cseréljük teljes kiőrlésűre, amelyek tápanyagai megfelelően és hasznosan tudnak felszívódni a testünkben! Ezek látnak el minket energiával, segítik elő a sejtek folyamatos megújulását, és természetesen támogatják a testünk összes fiziológiai folyamatát és azok védelmi feladatait. Hogyan tervezzük meg az étrendünket? Egészségesen táplálkozni sosem késő, ugyanakkor célszerű fokozatosan megtervezni annak sikeres megvalósulását. Érdemes szakember segítségét kérni, esetleg egy táplálkozási szakértő véleményét kikérni, de ha szánunk egy kis időt magunkra és a saját étrendünk megtervezésére, akkor mi is képesek lehetünk összeállítani egy olyan mindennapos étrendet, amely sokat segíthet szervezetünk egészségének szempontjából. Mindenképp vegyük figyelembe a súlyunkat, akár keveset, akár többet mutat a mérleg! Semmiképp se vonjunk meg egyszerre mindent a szervezetünktől, inkább helyettesítsük az általunk fogyasztott dolgokat mással. Csokoládé helyett fogyasszunk friss, szezonális gyümölcsöket, snackek helyett pedig készítsünk mártogatós finomságokat zöldségekből (zellerszár, répa, uborka). A koplalást mindenképp felejtsük el, ugyanis nem az a cél, hogy csontsoványra fogyjunk, hanem az, hogy a testünk egy egészséges és jól működő rutint vegyen fel. A teljes életmódváltást érdemes kiegészíteni heti testedzéssel is. Hogyan biztosítsuk a megfelelő ásványi anyag- és vitaminbevitelt? Mindezek mellett pedig lényeges, hogy egy kis extra töltetet is adjunk a szervezetünknek, méghozzá vitamin készítmények és étrend-kiegészítők segítségével. Napjainkban kiváló étrend-kiegészítők közül válogathatunk, amelynek köszönhetően, ha nem is mindig van idő gyümölcs- és zöldségevésre, azok rendszeres szedésével fedezhetjük a napi ajánlott mennyiséget. Az egészséges táplálkozás tehát nem a sanyargatáson és a testünk kizsigerelésén alapszik, hanem a finom, változatos és tápanyagokban gazdag ételek, italok fogyasztásán. A nehézséget mindig csak az elindulás okozza, ám a kitartásnak meglesz a gyümölcse, hiszen sokkal energikusabbak, jobb kedélyűek és ellenállóbbak lehetünk.