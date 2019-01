Végre Egerben is megnyitott a Home and Decor áruház – tájékoztatta a Heol olvasóit az egri üzletvezető. A 100%-ban magyar tulajdonú áruházlánc 4. tagjaként Szeged után Egerben is megnyitotta kis és nagykereskedelmi egységét. A cég központjának 60.000 listázott terméke van, de kiskereskedelmi értékesítés csak Egerben és Szegeden folyik, a többi egység csak nagykereskedés és export-

import tevékenységet folytat.

Az áruház mottója: itt megtalálható minden, ami a szép álom otthonhoz kell! 400 m2-en mintegy 8000 ezer fajta válogatott árukészlet várja a vásárlókat a legjobb árakon! A közel egy éves működésünk után elmondhatjuk, hogy nagyon jók a vásárlói visszajelzések; folyamatosan dicséretet kapunk az áruválaszték, illetve az árképzésünk vonatkozásában. A leggyakrabban elhangzott mondat az az, hogy hiánypótlóak vagyunk Egerben, nagyon kellet már a régióba egy ilyen választékkal rendelkező áruház.

A választékról röviden – a legújabb trendek és lakberendezési stílusok saját import, illetve saját gyártatású termékek csak néhány termék kategóriát említve a teljesség igénye nélkül: vintage, rusztikus stílusú lakásfelszerelés, német üvegkristályok, porcelán termékek, ajándéktárgyak: valentinra, ballagásra, anyák napjára, minden szezonra, születésnapra, névnapra, konyhai kiegészítők, mintegy 80 fajta boros-pálinkás sima és figurás üvegek, dekorált poharak, korsók, vicces ajándéktárgyak, esküvői kellékek, legény- és leánybúcsús ajándékok, party termékek, táskák, pénztárcák, kerti és virágkötészeti termékek, kaspók, kosarak, üveg, kerámia vázák, prémium kategóriás selyem virágok, kreatív alapanyagok, szalvéták, pickek, kopogtatók, papír dekorációs doboz szettek, ékszertartók, faliképek, fotó albumok, képkeretek, párnák, plédek, asztalterítők óriási választékban.

A beszerzési csapatunk folyamatosan járja a világ legnagyobb kiállításait és a legújabb trendekhez igazítja a központ beszerzéseit a távol-keleten és Európában is.

Címünk: Eger, Régi Cifrakapu út 26. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig reggel 8 órától este 19 óráig, valamint szombaton reggel 9 órától 16 óráig. A vásárlók részére ingyenes parkolást biztosítunk az áruház udvarán elhelyezkedő 1000 m2-es parkolóban. Telefonszám: 06 36 794 188, az áruház facebook oldala: Home and Decor Ajándék és Lakásfelszerelés Áruház Eger. Amennyiben lájkolják az oldalunkat, folyamatosan értesülnek a beérkező újdonságokról! Nagyon sok szeretettel és folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk meglévő és leendő vásárlóinkat.