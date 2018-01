Újévi fogadalom helyett

Az új esztendő küszöbén szoktunk új életet kezdeni. Leszokunk a dohányzásról, vagy eszelős fogyókúrába kezdünk, vagy elkezdünk sportolni. Fogadkozunk erősen, majd nem tartjuk be, amint tavaly sem tartottuk be. Éppen ezért nem is kellene újévi fogadalmat tenni.

Fogadalom helyett cselekedni kell. Csendben, határozottan.

Minden év fontos az életünkben, az éppen kezdődő pedig kiemelt helyre kerül. A már jól belátható 365 nap új kihívásai még nem teljesen ismertek számunkra, de számolunk velük, készülünk rájuk. Ahhoz, hogy a helyes döntéseket meghozzuk, nem is kell sokat tennünk. Csak néhány percig el kell gondolkodnunk jóról és rosszról. Valamint fel kell ismernünk a jónak látszó rosszat. A csapdát.

Ne ígérjünk magunknak az egészségesebb életmóddal kapcsolatban, hanem mozogjunk egy keveset és együnk egy kicsivel okosabban. Ne ígérjük a családunknak, hogy több időt töltünk a gyerekeinkkel vagy idős szüleinkkel, hanem töltsünk velük több időt. Az apró változások sokat számítanak, év végére pedig halmozódnak, és a végén kiderül, hogy fogadalomtól függetlenül is egészen más életet éltünk.

A 2018-as év – amint a labdarúgásban szokták mondani – sorsdöntő év lesz. Szélesebb közösségünk, a magyar nemzet ügyében sem kell fogadkoznunk, pedig arról döntünk majd. Nincs más dolgunk, csak össze kell vetnünk a jót és a rosszat, valamint el kell kerülnünk a csapdákat. Hallgassunk az eszünkre és a szívünkre! Ilyen egyszerű ez.