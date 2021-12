A gyerekek csapatjátékokat játszhattak, táncolhattak és énekelhettek, de kézműveskedésen is részt vehettek. Fábián Krisztina ősz és tél tematikájú, a fenntarthatósággal is törődő foglalkozásokat is tartott októberben rajzzal, agyagozással, madáretető-készítéssel. Cél volt a játékos tanulás, a készségek fejlesztése. Mindez a természetben és a szegényebb háztartásokban is fellelhető anyagokkal, eszközökkel.