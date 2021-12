– A Markhot Ferenc Kórház oltópontján azt tapasztaljuk, hogy a járvány felfutásával párhuzamosan az oltakozási kedv is megnőtt. Egyre többen veszik föl a harmadik oltást, de első oltásra is jelentkeznek. Átlagosan naponta több mint ötszáz oltást adunk be – számolt be dr. Orosz Krisztina, a kórház stratégiai igazgatója.