Az eseményen részt vett Horváth László, a térség országgyűlési képviselője, aki rövid időre – szájharmonikán – maga is zenekari taggá vált. A honatya az eseményről hivatalos közösségi oldalán posztolt. Ezt írta: „Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. Az adventi időszak a lélek épülésének ideje. A lélekhez pedig a zene kínálja az egyik legközvetlenebb utat, ­segíti a belső fényünk növekedését is. Hálásan köszönöm Báder Ernőnek és zenekarának, hogy Kálban is meghitt ünnepet varázsoltak”.