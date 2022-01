A megkezdett programban eddig már öt ebet szállítottak el, és vissza is érkeztek gazdájukhoz. A Felzárkózó Települések Program munkatársai továbbra is várják a jelentkezéseket. Egyelőre szukákat műtenek, de be lehet jelenteni a kanokat is, azokat később látják el az egri állatkórházban. A jószágok szállítását a program felelősei vállalják, s a műtét mellett a szükséges oltásokat és a csipet is beadják az ebeknek.