A Mónosbél központú konzorcium még 2016 nyarán nyert el európai uniós pályázatot a korszerűsítésre, majd az összes szennyvizes projektet az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft. vette át. Öt és fél esztendeje 159,3 millió forintot nyertek a fejlesztésre, de ez valószínűleg nem lesz elég a munkára. A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet, amelyet meg is erősítettek azért, hogy még az idén megvalósulhasson.

A mónosbéli ­agglomerációs beruházást összekapcsolták a szerencsivel is, amely sokkal nagyobb volumenű, ott tisztítók kapacitását növelik, automatizálnak, de egy falut, illetve utcákat, városrészeket is csatornáznak. Ott a projektre eredetileg 6,5 milliárd forintot nyertek az önkormányzatok. Abból kiindulva, hogy a két fejlesztést a Ke-Víz 21 Kft. 12,8 milliárd forintért vállalta el a Strabag 13,6 milliárdos ajánlatával szemben, a mónosbéli fejlesztés költségei is közel megduplázódhattak.

Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél szennyvíztisztító telepét, amit a mónosbéli projekt keretében terveztek, felújítják, a kapacitását 2900 lakosra szabták meg, naponta 300 köbméter szennyvizet tud megtisztítani. Rekonstruálják a végátemelő gépészetét, az irányítástechnikáját, cserélik öt közbenső átemelő szivattyúját és a belső gépészeti egységeit, villamos irányítástechnikai rendszerét. Új alkatrészeket kap a mechanikai, a biológiai tisztító, új osztóművet alakítanak ki, a műtárgyak eleveniszapos terében pedig finombuborékos légbeviteli rendszert telepítenek. Az iszapkezeléshez új, száz köbméteres iszapsűrítő műtárgyat is építenek, új szalagszűrő prést szerelnek föl.

Az új gépek miatt a tisztítótelep elektromos energiaellátását is bővítenie kell a kivitelezőnek, valamint az új gépeket integrálnia is kell a rendszerbe. Korábban a bélapátfalvi szennyvíztisztítót is uniós támogatással újították föl, a Penta Kft. 289 millió forintért dolgozott.