Az önkormányzat által elnyert 135 millió forint pályázati támogatásból új funkciókkal bővül az épület, hogy hatékonyabban szolgálhassa ki a város közösségeit és a közönséget. A nemrégiben energetikai korszerűsítésen átesett intézményben jelenleg a közösségi tereket alakítják át.

Nagy Andrea, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy bontják a falat a színházterem bejáratánál, hogy szélesebbre cseréljék az ajtajait. – A régi világítást az aulában és a kamarateremben az álmennyezet mögé rejtett korszerű LED-égők váltják fel. A kamaratermet egy kisebb és egy nagyobb helyiségre lehet majd osztani. A két termet egy korszerű távvezérlésű, háromrétegű, lángmentes függöny választja el, amelynek a középső rétege hangszigetelő anyagból készül. Ez a réteg is lángmentes, tehát a hatályos tűzvédelmi előírásoknak az is megfelel majd.

- Mindezek mellett új padlóburkolatot és elektromos hálózatot kapnak az emeleti klubhelyiségeink. A szakemberek már dolgoznak a tűzjelzőrendszer hálózatának kiépítésén is – részletezte Nagy Andrea.

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy megújulnak a vizesblokkok, a ruhatár mögött pedig akadálymentes mosdót alakítanak ki. A pincében külön bejáratú raktár épül. Áttelepül az információs pult is, a bejárati két üvegajtó között kap helyet. A korszerűsítés várhatóan március végére fejeződik be, s a tervek szerint április elején tavaszköszöntő bállal fogadják a ház csoportjait.