A szervezésben, koordinálásban részt vállaló Világítani Fogok Egyesület a napokban tette közzé a felhívást.

Eszerint a kan és a szuka kutyákat is be lehet jelenteni a műtétre, amelyet az egri állatkórházban végeznek el. Az állatok elszállítását és hazahozatalát is vállalják. A kutyák mindössze egyetlen éjszakát töltenek a gazdájuktól távol. Az ivartalanítással együtt az ebek a szükséges oltásokat is felvehetik, és chipet is kapnak. Jelentkezni Kökényné Nemoda Enikőnél illetve Simon Miklósné családsegítőnél lehet.

Hasonló kezdeményezést az elmúlt év tavaszán hirdetett először a szervezet. A kezdeti bizonytalanságot követően egyre többen regisztráltak, és nagyon jó tapasztalatokról számoltak be. A településen az elmúlt hetekben rengeteg a kóbor eb tűnt fel az utcákon, amit a lakosság nehezen tolerál.