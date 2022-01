Portálunk érdeklődésére kedden dr. Tanárki-Fülöp István, a megyei kormányhivatal Gyöngyös járási hivatalvezetője elmondta, hogy szívesen segítik ilyen formában a munkaadók és a munkavállalók egymásra találását.

Tóth Melinda, a K&V toborzási szakértő munkatársa elmondta, elsőként a gyöngyösi foglalkoztatási osztály segítségét kérték a sofőr életpálya-modelljük bemutatására.

– Csakúgy, mint más szakmáknál, a gépjárművezetőknél is probléma a kiöregedés. Központi felmérés alapján ma a tehergépjármű sofőrök átlagéletkora ötven év, sokan nyugdíjaskorban is vezetnek. A háromszáz sofőrünkből a következő két évben harmincan lesznek nyugdíjasok. Ezzel a programmal fiatalítani szeretnénk a gárdát cégünknél, de a szakmában is. Ezt a munkát, sajnos, nagyon kevés fiatal választja. Ha a program sikeres lesz, akkor más városokban is folytatjuk – így fogalmazott Tóth ­Melinda.