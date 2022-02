A temetőben az urnafalak környékét rendezték. Közben tart a kastélyfelújítási program, épül az óvoda és korszerűbb lesz az orvosi rendelő. Kilenc új pályázatot adott be az önkormányzat. A művelődési ház épületének fűtéskorszerűsítését is elvégezték, modern, energiatakarékos fűtési rendszer állt üzembe. Megérkeztek a kertészeti munkagépek is, az árokásó gép pedig nagy segítség lesz, hiszen megújulnak az utcák – tájékoztatott a faluvezetés.