– Az önkormányzat épületének felújítására 29 millió forintot nyertünk tavaly, a pénz már rendelkezésre áll, s márciusban kezdődik a munka. Kibővítjük a hivatalt egy ügyféltérrel, ami eddig nem volt, és egy irattárat is kialakítunk. Kényelmi fejlesztések lesznek a mozgássérültek közlekedésének segítésére, és új parkolóhelyeket jelölünk ki. Idén is beadtuk már a pályázatainkat a Magyar Falu Programba, és bízunk a kedvező elbírálásban. A másik korszerűsítés az általános iskolában lesz, de annak a Hatvani Tankerület a fenntartója. Ők adták be a pályázatot, mi csak hozzájárultunk, hiszen az épület a mi tulajdonunk – tájékoztatott dr. Lakatos Rozália.

Az iskolával kapcsolatban Horváth László országgyűlési képviselő arról adott hírt, hogy az épület egy részében kicserélik az elektromos vezetékeket, ezzel is korszerűbb körülményeket teremtve a gyermekeknek és az őket tanító pedagógusoknak.