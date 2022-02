Új aszfaltréteget kapott a Liget utca, hamarosan érkezik a falubusz. A tervek szerint felújítás kezdődhet a temetőben, s az ószajlai út is megújulhat. Biztonságossá vált a templomfeljáró, s megnyithatja kapuit a turisztikai fogadóépület is. Megoldódott a csapadékvíz-elvezetés gondja is a településen – tudatta Horváth László országgyűlési képviselő hivatalos honlapján, aki rendszeresen egyeztet a község vezetőjével, Juhász Pállal.