Ha az áldozatok tragédiája folytán teljes igazságot már nem is, jogot évtizedek múltán is szolgáltathat a magyar bíróság. Erről számolt be pénteken dr. Igyártó Gyöngyi, az érintettek hozzátartózóinak az ügyvédje, aki közölte: a jelzett napon két ügyben hirdetett ítéletet a Fővárosi Törvényszék a selypi Eternit-gyár okozta azbesztszennyezés miatt kialakult daganatos megbetegedések és elhalálozások kártérítési pereiben. A Magyar Államot a megismételt eljárásban első fokon kártérítés megfizetésére kötelezték.

Az azbesztpereket nyolc éve indították. Az ásvány a belélegzés után akár 20-30 évi lappangási időt követően gyógyíthatatlan elváltozást okoz, mi néhány hónap alatt a beteg halálához vezet. Mint a híreket figyelemmel követő, ráadásul helyi lakos, nagyon sok esetről tudok – köztük számos barátom, ismerősöm szomorú sorsát ismerem –, amik hasonló módon végződtek, ám a korábbi eljárások a szakértői vélemények ellenére sem állapították meg az állam felelősségét.

Nem árt, ha újra és újra tisztázzuk: a szocializmus egyik „örökségéről” van szó, amikor a gyárkémények bodros füstje fontosabb volt, mint az emberi élet. Amikor keményvalutára váltották az ipartelepek relatív jólétét, már ahol volt ilyen. Nem árt, ha újra felelevenítjük: a selypi cementgyárban már az 1970-es évek elejétől felhasználták az azbesztet az eternitelemek gyártásához. Az első szűrőberendezéseket csak a 80-as évek közepén szerelték fel, a gyártás pedig az ezredforduló környékén állt le teljesen.

Most, egy emberöltő múltán, ott tartunk, ahol tartunk. A kádári rendszer felelőssége, ha úgy tetszik, kizárólagos, hiszen akkoriban minden központi irányítás alatt állt. Talán a mostani ítélet precedensként szolgálhat majd a jogerőre emelkedéssel, amiben nagyon sokan reménykednek. Sajnos, már csak az házastársak, gyerekek, anyák és barátok, hiszen az igazság pillanatát nem érhették meg azok, akik megszenvedték egy hamis kor talmi jövőképét.