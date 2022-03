A dunakeszi vállalkozás közlése szerint az európai uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszban nyert közel 184 millió forint támogatást a beruházásra. A projekt összköltsége meghaladja a 260 millió forintot. A fejlesztéssel a cég növelné versenyképességét és bővítené munkavállalói létszámát.

Az új termékek gyártásának megkezdéséhez a bélapátfalvi ipari parkban 1500 négyzetméteres csarnokot épít a társaság. A ­pályázati támogatásból eszközöket is beszerez a cég a bevilágító panelek gyártásához, egy egyedi kompozit panel gyártó présgépet vásárol, amellyel új innovatív termékeket tud előállítani. Vásárol továbbá az alapanyagok, valamint a késztermékek mozgatásához szükséges gázüzemű homlokvillás targoncát, elektromos négyutas targoncát, illetve egy függőleges lapszabász gépre is szükségük lesz. A pályázat része tanácsadás és képzési szolgáltatás igénybevétele is, ezekkel a kft. szervezeti struktúráját korszerűsítené, s cél a folyamatok optimalizálása is. Az igénybe veendő képzéseken való részvétellel kommunikációban, együttműködésben és időmenedzsmentben lépnének előre munkavállalóik.

A vállalkozás közlése szerint a fejlesztés eredményeként lehetőségük nyílik a piacon nem létező termékek előállítására, amelyek reményeik szerint akár a nemzetközi piacon is értékesíthetőek lesznek. A beruházással a társaság megerősítheti piaci pozícióját.