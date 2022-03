Elkezdődött a nagyböjt, melynek része az imádkozás és a szegények megsegítése is. Ilyenkor a bűnbánat és a megtisztulás időszaka van.

Sokan húsvét előtt negyven napig nem fogyasztanak húst. Korábban még sosem csináltam ilyet. Most azonban néhány héttel ezelőtt hirtelen megszületett bennem a gondolat, hogy én is böjtölni fogok. Több, számomra új dolgot kipróbálok mostanában. Kiiktattam például a háztartásomból a sok műanyag flakont, s otthon készítek joghurtot és kefírt.

Nem gondolom, hogy én fogom megváltani a világot, pusztán a magam örömére vágom új dolgokba a fejszémet. Úgy tervezem, addig csinálom ezeket, amíg nem kerül nagy erőfeszítésembe. Lelkesen gyűjtöttem össze a negyven napra elegendő húsmentes recepteket – magam is meglepődtem, de egész könnyen megtelt a lista. Korábban el sem tudtam volna ezt képzelni, most viszont úgy gondolom, menni fog, és végig kitartok.

Sokunk életében eljön néha olyan pillanat, amikor változásra van szükségünk. Jó alkalom lehet erre a böjti időszak. Az év többi részében is, de a világban zajló események miatt most különösen van miért imádkoznunk, és sajnos bőven akad olyan ember is, akinek segíthetünk. A környezetvédelem kapcsán hallottam egyszer, hogy nem tehet meg mindenki mindent, de mindenki tehet valamit. Talán, ha az élet többi részére is átültetjük ezt a gondolatmenetet, valóban elérhetünk valamiféle megtisztulást.