Az erőteljesebb napsugarak, a csicsergő madarak, a bimbózó virágok és főként a farsangi időszak vége már jelzik a tavasz közeledtét. A tavaszhoz legelőször a húsvétot társítjuk, illetve a böjti időszakot. Van, aki egy húsmentes napot tart, de olyan is akad, aki kibírja a negyvennapos böjtöt, mint a nagymamám. A télen bizonyára mindenkire felugrott pár kiló, amit jó lenne leadni, de ehhez nem elegendő a böjt.

Rengeteg megoldással találkozhatunk az interneten, különféle diétákkal, edzésekkel, életmódváltásokkal. Ellenben nem mindenkinek válnak be ugyanazok a fogyókúrás ötletek. Én is megpróbálkoztam már mindenfélével. Tény, hogy többnyire csak megfigyelője voltam a módszereknek, de most végre elhatároztam magam. Lehet, nem az a célra vezető, ha drasztikus fogyókúrába és edzésbe kezdek. Nem vagyok a hirtelen változtatások híve, éppen ezért először a kenyeret, meg az édességet igyekszem kerülni.

Tudom, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor az előbbit nem fogom megvonni magamtól, mivel padlizsánkrémet még kenyér nélkül nem ettem és nem is akarok. De a születésnapomkor legalább egy szelet finom tortát elfogyasztok majd.

Habár az édességes bödön ott virít az asztalon, sikerült nemet mondanom neki. Egyik este szinte „sikítozott”, hogy bontsam fel, így muszáj volt megtennem. Ám mától, hogy bizonyítsak magamnak, megtanulom a bűvös szót: nem.