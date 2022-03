A farsangi bál után pizsamapartit is tartottak, amelyen az óvodások és a felnőttek is kedvenc hálóruhájukban töltötték az egész eseményt. A Galagonya Bábszínház A szorgalmas és a rest lány című előadásával lepte meg a résztvevőket. A programok költségeihez a Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány is hozzájárult. Február 24-én, csütörtökön a Planetárium-Ócenárium érkezett hozzájuk. A különleges és titokzatos nagy gömbben az óceánok világát ismerhették meg a gyerekek.