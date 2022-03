Tudatta, hogy az orvosi rendelőn épp a tetőfelújítás zajlik. Az épületet kívülről már felújították, mint ahogyan a mellette lévő védőnői szolgálatot is. Boconádon az utóbbi időben a település belterületi útjainak a fele már megújult, tizenkettő út, de továbbiak fejlesztésében is gondolkodnak, öt pályázatot már beadtak. Ezeken kívül a templom tetejét is új cseréppel fedték be.