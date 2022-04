Az előre kiásott gödrökbe nyolc hársfát helyeztek el a Barnus játszótérnél a Baba-mama klub, valamint a méhészek közreműködésével. A sportpálya mellé hat platán került a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói és tanárai közreműködésével. A polgármesteri hivatalhoz tizenhat szivarfát telepítettek az önkormányzati dolgozók a Labdarózsa Óvoda gyermekei, óvónői és a rákellenes liga tagjai.



Sipos Jánosné polgármester arról is beszámolt, hogy korábban hat vérszilvafát ültettek az önkormányzat saját beruházásából a Klapka út végén lévő létesítendő új játszótérre, és négyet a kondiparkhoz. A település szépítésébe, virágosításába helyi lakosok is bekapcsolódtak, így Magyar Tibor és felesége jóvoltából tartószerkezettel együtt muskátlik díszítik a Szent István-szobor környezetét és a községi műemlékhidak kőkorlátjait is.