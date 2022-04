Mindannyian magyar ajkúak, így hamar beilleszkedtek. Az elhelyezésük sem okozott gondot, hiszen a sportszálláson, illetve kihasználatlan önkormányzati lakásokban ezt meg lehetett oldani, s szeretetszolgálatok segítségével még berendezési tárgyakat, háztartási nagy gépeket is tudtak számukra biztosítani, ruhákon, higiéniai termékeken kívül.



A Petőfibányára érkezettek kisgyermekes családok. A 14 év alattiakat sikerült óvodába, iskolába elhelyezni. A férfiak közül többen budapesti építőipari cégeknél, mások a helyi és környékbeli gyárakban helyezkedtek el, így az asszonyok is, akiket a helyi vállalkozások rugalmas műszakbeosztással tudtak alkalmazni. Juhász Péter elmondta, a helyi cégek gyakran megkeresik a polgármesteri hivatalt munkaerőgondjaikkal, így most is egy vállalkozás még harminc főnek tudna azonnal munkát adni, mások tizenöt fős létszámhiányt jeleztek – tette hozzá a polgármester.