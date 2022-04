A tájházak napjához csatlakozva várta vendégeit a falu tájháza szombaton. Nagy György, a kiállítóhely gondnoka portálunknak elmondta, hogy a programok közül az egyik legnépszerűbb a helyi sajátosság, a húsvéthoz kötődő tubu kalács készítése volt.

Régen a boldogi lányok, asszonyok nem tojással, hanem ezzel a – mazsolát is tartalmazó – tésztával kedveskedtek a locsolóknak. A sütés-főzésben a tájház kemencéjét is alaposan kihasználták, hiszen több mint tíz kilogramm lisztet gyúrtak meg, s készítettek szintén helyi specialitásnak számító fonott kalácsot is, emellett mézeskalács is volt. Nyulakat és kecskéket simogathattak gyermekek, s a kézműves-foglalkozások is egész nap várták a kismesterségeket kedvelő felnőtteket és gyermekeket.

A helyi hagyományőrzők kiegészültek a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete tagjaival, így kosárfonásra és népdalok tanulására is lehetőség nyílt. Dulai Sándorné, az egyesület elnöke kiemelte, e mesterségek oktatásában és gyakorlásában a boldogiakkal nagy múltra tekint vissza az együttműködés.