– A műszaki átadás-átvételt ezen a héten tartották, az épület energetikai korszerűsítésén volt a hangsúly, de új burkolatokat kapott, és némi átalakításon is keresztülment, tető- és ablakcserére is sor került, továbbá felújították a fürdőszobát. A beruházást 27 millió forintból valósítottuk meg. Az önkormányzatunk pályázatokból fejleszt. Megújult a temető urnafala, a parkosításra is nagy hangsúlyt fektetünk. Új teherautója is lesz Novajnak, erre tizennégymillió forintot kaptunk. Tízmillióból járdáink újulnak meg, negyvenkétmillió forintból utat újítanak meg. A civil alapból kétmillió forintot nyertünk, amely lehetővé teszi, hogy a szűkös költségvetés ellenére idén is megvalósuljon a falunapunk. Minderre a Magyar Falu Programmal van lehetőségünk – emelte ki a község vezetője.

Elmondta, kétszázmilliós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP ) forrásból szabadtéri színpad épül hamarosan. A szintén majdnem ekkora összegből tervezett záportározójuk pedig már a vízjogi létesítési engedélyezés fázisában van. Hozzátette, hogy szeretnék, ha a patakmederkotrás a teljes belterületen megvalósulna.

Szintén TOP-pályázat révén, száznegyven millióból újulnak meg utak, emellett megvalósul az István út szélesítése, az Arany János és Imre utcák felújítása. Arról is beszámolt, hogy úgy tudja, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a tervek szerint már júniusban megkezdi a Novaj és Ostoros közötti út felújítását.