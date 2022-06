A napokban a szihalmi családi napon a háború elől menekülő ukrajnai családoknak is adományoztak mézet.

– A menekültekkel való együttműködés továbbra is fontos számunkra. Arra gondoltunk, jó lenne, ha higiéniai termékekkel is segítenénk a rászorulókat, s ezt a tervünket jövő héten meg is valósítjuk – tájékoztatta lapunkat Galyasné Dósa Katalin, a Kis Bocs Egyesület elnöke. A menekülteknek és a hátrányos helyzetű hölgyeknek egyaránt szeretnének segíteni, ezért a szihalmi egészségügyi központban elhelyeznek egy egészségügyi dobozt, amelyben lesz egyebek között tusfürdő, babáknak törlőkendő és menstruációs higiéniai termékek is. Akinek ezekre szüksége van, az július elsejétől bármikor kivehet belőlük, ismertette Galyasné Dósa Katalin.