A helyszínen információt kérhetnek az érintettek, különböző szakemberek keresésében, illetve ügyintézésben is segítenek. Tájékoztatást kaphatnak akadálymentes rendezvényekről is, s eszközkölcsönzési lehetőségekről. A helyszínen klubot is szerveznek sérült embereknek és családjaiknak.