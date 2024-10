Néhány perc alatt durvábban tért vissza Egerbe a NER, mint Habis László idején. A választók akaratát figyelmen kívül hagyva máris elkezdte kiépíteni önkényes rendszerét városunkban a Fidesz – írta közleményben a CKE azaz a Civil Közéleti Egyesület, mely Mirkóczki Ádám korábbi polgármester jelölő szervezete volt a 2024-es önkormányzati választáson Egerben.

„Annak ellenére, hogy a szavazók közel kétharmada nem Vágner Ákos polgármesterre szavazott az idei önkormányzati választásokon máris elkezdte kiépíteni saját hatalmi struktúráját, figyelmen kívül hagyva az ellenzéki képviselők javaslatait az alakuló ülésen. Ennek legeklatánsabb példája a polgármester által előterjesztett vagyonrendelet olyan formában történő módosítása, amely eltörölte a városi cégvezetők kinevezéséhez szükséges pályáztatási eljárást, melyet korábban a rendelet kötelezően előírt. Újabb politikai kinevezettek cégvezetői pozíciókba ültetése várható, mely megakadályozása érdekében egyesületünk önkormányzati képviselője módosító indítványt nyújtott be, hogy kerüljön vissza a rendeletbe minden esetben a pályáztatási eljárás. Az indítványt érdemi indoklás nélkül a polgármester a fideszes képviselőkkel leszavaztatta, mondván a javaslatot a jogi csapattal kellene megvizsgáltatni. Ezek szerint a polgármester nem bízik sem a jegyzőben, sem a hivatal jogi irodájában, hiszen, ha akarta volna, ők azonnal tudtak volna állásfoglalást adni arról, hogy beépíthető-e a rendeletbe az, ami korábban is benne volt. Indítványoztuk továbbá azt is, hogy politikai párt tagja ne lehessen önkormányzati cég vezetője, hiszen a polgármester a kampány alatt folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy nem politikai, hanem szakmai alapú döntések fognak születni. Javaslatunkat szintén leszavaztatta a polgármester a fideszes többséggel. Ezek szerint a szakmaiság csak egy üres kampányszlogen volt” – részletezte véleményét a CKE.

Emellett arról is írtak, hogy szerintük a fideszes képviselők nem alkotnak önálló véleményt, nincs mérlegelési lehetőségük az ülésen tapasztaltak szerint.