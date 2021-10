Bográcsozás zárta le a családi napot Hatvanban

A családi nap meghozta a hatvani Ötös Iskola remélt hasznát. Mintegy tíz tucat gyermekes szülő vette kézbe, amit otthon talált: sövényvágót, csiszológépet, ecsetet, festéket, söprűt, miegyebet. Az iskola udvara és kertje pedig, hipp-hopp, szépülni kezdett. Bokrok és cserjék húzták ki magukat, őszi falevelek gyűltek össze a zsákokban, tulipánhagymák helye földdel telítődött és raklapbútorok száradtak vidám színekkel.

Öt éve kezdtek az Ötösben efféle közösségi munkába. Gyerekek kísérték el a szüleiket akkor is, meg most is. A hangulatról nem kellett külön gondoskodni, hozták azt is magukkal. Csak pár órát töltöttek együtt, és az iskola körül felfrissült szinte minden. Még az ugróiskolát jelző alakzatot is átfestették. A tulipánhagymák ültetése most kevésbé volt színpompás feladat, de tavasszal a legfestőibb iskolarészletet képezhetik.

A munka hívta életre a szombati kezdeményezést, ám egy valamire való csapatépítő családi nap nem múlhat el a gyomor megdicsőülése nélkül: bográcsozás tette fel a koronát a közösen eltöltött ­napra.