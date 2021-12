Jövőre elkészülhet a fűtőmű Sirokban

Néhány, a községet érintő fejleményről adott hírt Tuza Gábor polgármester. Elmondta, a villámárvíz okozta károkat nemcsak helyreállították, de új dolgokat is sikerült létrehozni.

Ezt ne hagyja ki! Jakab Péter élettársát főtitkárnőnek hívják a Jobbikban

– Nem volt előírás a régi állapotok visszaállítása. Modern, a mai kornak megfelelő tereptárgyakat építhettünk be, sőt máshonnan némi pénzünk is megmaradt, így felújítás során fölöslegessé vált betonelemeket is fel tudtuk használni néhány korábban nem tervezett helyen – közölte. – A Nyírjes és a Liget úton sikerült ilyen beruházásokat megvalósítanunk. A sportöltöző külső felújítása is befejeződött, túl vagyunk már a garanciális javításokon is.

Hozzátette, hogy a vízelvezetési rendszer teljes körű megújításán is dolgoznak. Megvásárolták azokat a területeket, ahol a záportározó gátja épül, illetve az új vízelvezető árkok helyét is. A közbeszerzés is elindul, a tényleges munka viszont valószínűleg csak jövőre kezdődik majd el. Kiemelte, a következő évben elkészülhet a fűtőmű, ez az iskolát, a sportcsarnokot és a községházát látja el energiával.