Okosjárdákat festenek fel Kerecsenden

A nagy hőség ellenére is eredményesen zajlik az e hét végéig tartó járdafestő tábor a településen.

A nyári programot az önkormányzattal egyeztetve és a Lokálpatrióta Egyesülettel összefogva a Világítani Fogok Egyesület szervezte a helybeli gyermekeknek.

Román Katától, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, hogy mozgásfejlesztő játékokat festenek fel a Fő utcai gyerekház és templom közötti járdaszakaszra. Az ötlet eredetileg Sopronkövesdről származik, és azóta már világhírű lett a kezdeményezés.

– A napokban a járdafestő munka legnehezebb szakaszához értünk, a sablonokat kellett kifújni, számokat és betűket. Itt a technika volt fontos, a kitartás, és nem az egyéni alkotókedv. Nehéz volt ez a gyerekeknek is. A forróság, ha lehet, a tegnapinál is nagyobb, és ebéd után is bőven maradt feladat – közölték.

Megtudtuk azt is, hogy a gyermekek és segítőik a kánikulában is kitartanak, és köszönik az arra közlekedők türelmét. Emellett szívesen veszik azt, ha egy-egy felnőtt járókelő is kipróbálja a játé­kokat.