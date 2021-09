Tizenkilenc éve dalolnak a maklári kórus tagjai

Rendre bezsebeli az elismeréseket a Búzavirág Népdalkör, idén arany fokozatot kapott

Arany fokozatot ért el a Maklári Búzavirág Népdalkör a Senior Dalkörök Országos Fesztiválján Balatonfüreden. A lassan húszéves kórus célkitűzése a helyi népi és kulturális értékek életben tartása, népszerűsítése.

– Még 2002-ben a nyugdíjasklub megalakulásakor jött az ötlet a népdalkör létrehozására. Eredetileg csak az akkori karácsonyi teadélután apropóján – emlékezett vissza Vámosi Lászlóné a dalkör vezetője. – Aztán megfogalmazódott bennünk az igény arra, hogy állandó szerveződésre lenne szükség. Minden héten próbáltunk és népdalokat kezdtünk gyűjteni. Főként helybelieket. Palóc- és katonadalok, Galgamenti népdalok kerültek a repertoárba.

A megyei könyvtárban fellelhető Kodály- és Bartók-gyűjteményt is tanulmányoztam. Óriási segítség volt továbbá, hogy egy korábban helyben működő énekkar tagjai is csatlakoztak hozzánk, s többen néptáncos múlttal jöttek. Mára kialakultak a nótacsokraink, amelyek jeles ünnepeinkhez, eseményekhez kapcsolódnak, de természetesen most is a fejlődés és a tökéletesítés a cél – tette hozzá.

Megalakulásuk után három évvel megmérették magukat az első versenyen, kíváncsiak voltak a szakmai véleményekre, s már akkor pozitív visszajelzéseket kaptak. Azóta tíz arany minősítés, a Palóc Gála nívó- és különdíja is az övék.

– Most is komolyan készülünk minden eseményre, Bimbó Zoltán tanár urat kérjük meg a fellépések előtt némi finomhangolásra. A mostani balatonfüredi eredmény azért is nagy szó, mert 24 hazai és külföldi csoport versenyzett ott. A szívünkhöz legközelebb álló eredmény hazai pályán született. Két éve Maklár Községéért díjat kaptunk az aktív közösségi szereplésért. Nagyon hálásak vagyunk az önkormányzat támogatásáért és a helyiek megbecsüléséért – emelte ki Vámosi Lászlóné. Hangsúlyozta, hogy a dalkör tagjainak szorgalma és odaadása nélkül nem születtek volna meg ezek a szép eredmények.

– Jövőre húszévesek leszünk, jelenleg tizennégy tagunk van. Nagyon szeretnének fiatalítani, de ez nem megy könnyen. Feladatunk továbbra is népdalaink közkinccsé tétele – mondta a kórusvezető.