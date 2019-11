ALS Ice Bucket Challenge – avagy nem minden fekete-fehér

Az internetes kihívásokról nagyon sok fiatalnak és felnőttnek egyaránt a vicces, de haszontalan, esetenként veszélyes videók ötlenek az eszükbe. Képesek beskatulyázni ezt a hatalmas, átfogó műfajt a sok bolondság miatt.

Tudom, mert én is ilyen voltam. Szórakoztató és kreatív ötleteknek gondoltam az ezekről készült videók egy részét, de nem igazán láttam például annak értelmét, hogy valaki direkt elcsússzon egy banánhéjon és az erről készült felvételt megossza a közösségi médián. Arról nem is beszélve, hogy ennek is megvan a maga árnyoldala, hisz sajnálatos módon rengeteg ön- és közveszélyes kihívásról lehet hallani.

Azonban egy barátom felhívta rá a figyelmem, hogy vannak értelmes és az emberiség számára hasznos tevékenységek is. Megemlítette nekem az ALS Ice Bucket Challenge-t, amit azelőtt még nem igazán ismertem, mert nem követtem a kihívások trendjeit. Ez igazából egy jótékonysági kampány, ami az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) betegséggel küzdő embereknek hivatott segíteni. A kihívásban részt vevő személy leönti magát egy vödör jeges vízzel, amivel felszólít másokat arra, hogy adakozzanak jótékony célra.

Az ALS egy olyan gyógyíthatatlan betegség, amely végzetes bénulással jár. Többek között Stephen Hawking (angol fizikus) is ebben szenvedett, ami miatt a családtagjai szintén kivették a részüket a kihívásból.

Rengeteg információt találni az interneten ezzel a feladattal kapcsolatban, engem ezidáig mégis elkerültek. 2014 nyarán indult el az akció Amerikában, a résztvevők között pedig megtalálható volt Bill Gates és Mark Zuckerberg is. Hihetetlen mennyiségű pénz gyűlt össze a kampányra: a végösszeg nem kevesebb mint 115 millió dollár lett. A megszerzett összegből elindítottak egy kutatást, melynek során 2016-ban a tudósok áttörő eredményt értek el: sikerült azonosítaniuk egy gént, amely hozzájárul a kór kialakulásához.

Nagyon sajnálom, hogy ilyen későn értesültem erről a kihívásról, hisz véleményem szerint ez egy nagyon érdekes és fontos akció, és sokkal több embernek kéne ismernie. Ráébredtem arra, hogy mindennek van egyaránt jó és rossz oldala, semmi sem egyszerűen fekete-fehér, ahogyan az internetes kihívásokat sem lehet egyetlen csoportba besorolni.