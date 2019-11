Katasztrófába is torkollhat a felelőtlenség

Jó pár eszement kihívás keringett már az interneten, jobb észnél lenni, mielőtt döntünk.

A fiatal generáció körében igen elterjedtek az internetes kihívások. Sokan tisztában sincsenek a kockázataival. Találhatunk olyan kihívásokat is, amik teljesen kockázatmentesek, mégsem ezek terjedtek el. A veszélyesek közé tartozik a dezodorkihívás, ami annyit takar, hogy a bőrük adott pontjára fújják a dezodort, akár hosszú percekig is. Ártalmatlannak hangzik mégis égési sérüléseket szenvedhetnek el a kipróbálók. Az interneten korábban a mosókapszula-evés volt a nagy trend. A kapszulát szájukba veszik, majd összerágják. Tartalmát jobb esetben kiköpik, de maradhat szájukban, lenyelhetik. Volt, aki bele is halt a kihívásba.

Lip challenge szintén megjelent a tinik körében, ami kevésbé veszélyes, de ennek is megvannak a kockázatai. Vodkás­poharat raknak a szájukra, és addig szívják ki a levegőt belőle, amíg meg nem nőnek tőle az ajkaik. Az eredmény lehet vicces látvány, de kis idő elteltével lesz viccesből sokkoló. Ugyanis lebénulhat az ajka azoknak, akik rászánják magunkat a kihívásra. Ennek van egy ragasztós változata is, itt a felső ajkukat emelik fel a ragasztó segítségével.

Sokáig nem is kellett keresgéljek, szembetalálkoztam a condom challenge-dzsel is. Ez a „trend” először is 2006-ban ütötte fel a fejét, majd 2013-ban terjedt vírusként a fiatalok körében. Eszköze az óvszer, ezt kell beszívni az orron, majd kihúzni a szájon keresztül. Az óvszer bevonata károsíthatja az orrnyálkahártyát, fertőzéseknek és allergiás reakcióknak utat nyitva. Ennek ám van egy második változata is, amelyben az óvszert vízzel töltik meg és a másik fél fejére kell azt úgy dobni, hogy a víz nem folyhat ki. Mind a két változat rettentő veszélyes, mert fulladás is lehet a kihívás vége.

Személy szerint nem igazán vagyok járatos az aktuális kihívások terén az interneten. Így a veszélyeit sem ismertem, mindeddig. Az én életemben is részt vesznek a közösségi oldalak, kapcsolattartás vagy információszerzés keretein belül, de kijelenthetem, hogy nem irányítja az életem az internet. Véleményem szerint csökkenteni kellene a veszélyes kihívások számát. Rengeteg tíz-tizennégy éves gyerek használja már az internetet, sok esetben szülői felügyelet nélkül. Ezek az esetek katasztrófába is torkolhatnak.