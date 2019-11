Lehet egy pillecukorral több?

Az interneten nagyon sokféle kihívás terjeng világszerte. A legtöbb kihívás videó formájában kerül fel a világhálóra, ahol akár több ezren is megnéznek és megosztanak ilyen típusú tartalmakat.

Magyarországon a legelterjedtebb kihívás például a fahéj kihívás, a só+jég kihívás, csípős ételek evése. Mostanság a legújabb a 48 órás kihívás volt, amiben 48 órán keresztül kell valamit csinálni (pl. telefon nélkül lenni). A leggyakoribbak talán mégis az ételekkel kapcsolatos kihívások.

A legnagyobb veszélye egy-egy „challenge”-nek, hogy a legtöbb ilyen fajta videót megtekintő néző még nagyon fiatal, és ezáltal nem feltétlenül képes felmérni a következményeket. Sajnos emiatt eléggé sok baleset történik. Fontosnak tartom, hogy fel tudjuk mérni a veszélyeket és ne essünk abba a hibába, hogy mindent követünk, és készpénznek veszünk, ami az interneten jelen van.

Viszont ha az egészségre nem ártalmas egy adott kihívás, még szórakoztatóak is lehetnek az ilyesfajta videók. Én is próbáltam már a pillecukor kihívást. Ennek a lényege, hogy mindig beteszünk a szánkba egyel több pillecukrot, és úgy mondunk ki egy értelmes szót, hogy a többiek is megértsék. Az ilyesmi kihívások számomra kifejezetten jópofák és viccesek.

A lényeg, hogy tudjunk különbséget tenni az ártalmatlan és veszélyes kihívások között.