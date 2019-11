Magyarország szíve-lelke: Eger és környéke

Eger rengeteg szórakozási és oktatási lehetőséggel kecsegteti az ide tévedőket, akik általában rögtön beleszeretnek a nyüzsgő város hangulatába.

Eger megyei jogú város, ahol virágzik a diákélet, ráadásul jelentős kulturális központnak is számít. Ennek eredményeként rengeteg lehetőségünk van a kikapcsolódásra és egy történelmi város felfedezésére is. Mindemellett a legkiemelkedőbb magyar bortermelő helyek közé tartozik: az egri bikavér országszerte, sőt, az országhatáron túl is elismert borfajta.

Történelem

Eger vitathatatlanul Magyarország egyik legjelentősebb történelmi városa, és erről rengeteg látványosság és múzeum árulkodik. Mindenekelőtt az egri vár, amihez a híres középkori esemény fűződik: az 1552-es ostrom, amikor Dobó István kapitánynak és katonáinak sikerült visszaverniük az Oszmán Birodalom túlerőben lévő seregét.

A minaret szintén török vonatkozású történelmi építmény, valószínűleg a XVII. században épült és Magyarország minaretjei közül ez a legmagasabb és a legjobb állapotban megmaradt.

Amik a hely igazi sajátosságai, az a Város a város alatt és az Időalagút múzeumok. Akit érdekel Eger története, azok számára kihagyhatatlanok, hisz ezek segítségével rengeteg érdekességhez és fontos információhoz lehet hozzájutni.

Kultúra

Eger városában számtalan lehetőség van kulturális programok szervezésére, amelyek nagyban hozzájárulhatnak az idelátogatók (és az itt lakók) elméjének bővítéséhez. (Báb)színházak, irodalmi estek, könyvtárak, tánc- és fotóklubok; megszámlálhatatlan

esemény és egyesület közül lehet választani, amit a diákok gyakran ki is használnak.

Környék

Ezen a területen nemcsak maga a város nagyon érdekes, hanem a körülötte lévő helyek és látványosságok is. Egertől körülbelül 10 kilométerre található a Demjénnek nevezett kicsi falu, ahol Közép-Európa legnagyobb barlangfürdője foglal helyet, emellett pedig még rengeteg szórakozási lehetőséggel kecsegtet.

Ha egy másik irányba indulunk el, könnyen Felsőtárkányban lyukadhatunk ki, ami a nagyvárostól csupán 11 kilométerre fekszik, és olyan gyönyörű helyeket fedezhetünk fel ott, mint a Szikla-forrás tó vagy a vadaspark.

Eger rengeteg szórakozási és oktatási lehetőséggel kecsegteti az ide tévedőket, akik általában rögtön beleszeretnek a nyüzsgő város hangulatába. Úgy vélem, a közelben lakóknak feltétlenül meg kell látogatniuk (akár többször is) ezt a csodás, magával ragadó helyet.