Mire jó a szabadidő?

Lehetőségek Napjainkban sajnos elterjedt az a sztereotípia, hogy „a fiatalok csak isznak és buliznak”, haszontalanul töltik a szabadidejüket, pedig ha egy diákot kérdeznének erről, valószínűleg megkérdezné, mégis milyen szabadidőről is van szó. Ugyanis sajnos nekünk nem sok jut belőle a tanulás, különórák, korrepetációk és különböző versenyek forgatagában. Ritkán mosolyog ránk a szerencse és hagy egy kis lélegzetvételt a kötelességeink tengerében. De mégis mire jó az a bizonyos „lélegzetvétel”? És milyen lehetőségeket nyújt nekünk Eger, hogy hasznosan tölthessük el az időnket?

Rövid kutatómunkám alatt többektől is hallottam az IfiPontról, mely tökéletes alkalmat kínál új kapcsolatok teremtésére. Önfeledten szórakozhatunk a korunkbeliekkel, amíg csak időnk engedi. Ám ha valaki inkább az irodalmat preferálja, nyugalmas, de mégis szórakoztató időtöltésre vágyik, bátran merem ajánlani neki a különböző irodalmi esteket, közönségtalálkozókat a Kepes Intézetben és az egyetemen. De ha valaki inkább a kortárs költészetet szereti, bármily furcsa, a Bíboros fergeteges slampoetry-esteket tart, mely a maga kegyetlen őszinteségével mutatja be és véleményezi napjaink történéseit. A zenekedvelők se maradjanak ki, őket is rengeteg program várja a Szépasszony-völgyben, illetve az Uránia Moziban.

Úgy gondolom, rengeteg olyan lehetőség van, melyet mi fiatalok meg is ragadunk, hogy eseménydúsan töltsük a rendelkezésre álló időnket. Ki különböző bulikban, ki pedig valahol a nézők sorai között egy új könyvbemutatón, embere válogatja. Teljesen személyiségfüggő, hogy ki mit választ, mire „pazarolja” az idejét.

Advent közeledtével azonban egyre több lehetőség adódik a hétvégéken és a téli szünetben is, úgyhogy járjatok nyitott szemmel! Érdemes körülnézni az Eger Adventen is, mely december elejétől rengeteg koncertet kínál.