Vasárnap akár már síelni is lehet majd Bánkúton. A Sí Klub közlése szerint ugyanis a pénteken reggel még 17 centiméteres hótakaró a duplájára nőtt, ezért megkezdték a pályák kialakítását. A környéken lehetőség van szánkózásra is. Ugyanakkor kérdéses, hogy meg lehet-e majd közelíteni a helyszínt, ugyanis Miskolc közelében Lillafüred környékén pénteken délután és este is fakidőlések voltak.