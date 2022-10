HERÉD LC–LŐRINCI VSC 1–1 (0–1)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 150 néző. V.: Jakab Máté (Bíró Zs., Molnár L.).

HERÉD: Gedei K. – Tábik D. (Kékesi G., 46.), Szabó B., Balla Z. (Tóth D., 64.), Székesi Á., Balog B., Tari Sz., Oláh N., Penczner V., Héder N., Micskó M. (Zsámboki Á., 83.). Edző: Molnár Zoltán.

LŐRINCI: Gál Sz. – Szilágyi Á., Bartalis B., Nyerges K., Budveszel Benett (Zöldi D., 86.), Hegedűs N., Gulyás O. (Budveszel Benjámin, 67.), Tari J., Oláh Á., Drávucz M., Uj M. Játékos-edző: Gulyka Zsolt.

GÓL: Tóth D. (89.), ill. Nyerges K. (33.).

JÓK: Szabó, Gedei, Penczner, Tari, Székesi, Oláh N., Balog B., Tóth D., ill. Tari, Nyerges, Hegedűs, Drávucz, Szilágyi Á.

MOLNÁR ZOLTÁN: – Az első félidőben sajnos nem tudtuk az eltervezett játékunkat játszani. Az ellenfél határozott és jó játéka meghatározta az első játékrész. A szünet után azonban több ízben álltunk a kapussal szemben, és ebben tekintetben az egyenlítésünket megérdemeltnek ítélem. A játékunkkal nem voltam tökéletesen elégedett, de a csapat megérdemelten gyűjtött be egy pontot a rangadón.

GULYKA ZSOLT: – Küzdelmes mérkőzésen sajnos továbbra sem tudjuk feltenni az i-re a pontot. További sok sikert a hazaiaknak!

EGER SE II.–MAKLÁRI SE 2–2 (1–2)

Eger, Felsővárosi Sporttelep, 120 néző. V.: Dobsonyi László (Szolik M., Szikora D.).

EGER: Szabadkai Á. – Seres B., Halász M. (Rab K., 70.), Csuhay M. (Lakó N., 85.), Lázár L., Lakó Zs., Daru M., Mezey K. (Fabók D., 85.), Nyilas L., Szloboda Á. (Bozó KI., 46.), Sóskuti B. (Nagylaki D., 85.). Edző: Vitányi László.

MAKLÁR: Tuza B. – Noszek G., Besenyei R. (Godó G., 73.), Hajdu Zs. (Szabó D., 73.), Fügedi T., Vojtekovszki M., Molnár A., Koós K. (Szilágyi B., 64.), Nagy B. (Utasi B., 59.), Farkas Cs. (Szeles A., 64.), Sárosi G. Edző: Szabó András.



GÓL: Daru M. (33.), Lázár L. (88. – 11-esből), ill. Sárosi G. (36.), Besenyei R. (39.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Tuza, Sárosi, Besenyei, Vojtekovszki.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – A finoman fogalmazva is nagyon nehéz talajú pályán egyik csapat sem tudott folyamatos játékot kialakítani, de összességében úgy érzem, igazságos eredmény született. Nem szoktam szinte sosem a játékvezető ténykedésével foglalkozni, de most ki kell emelnem, hogy a nehezítő körülmények ellenére is remekül vezette a mérkőzést és biztos vagyok abban, hogy nem rögzít majd valótlanságot a mérkőzés jegyzőkönyvében.

SZABÓ ANDRÁS: – Az első félidőben meg kellett volna nyerni a mérkőzést, de sajnos nem rendeztük le a meccs sorsát. A második játékrészben már a végén rezgett a léc nekünk is.