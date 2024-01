Tovább folytatódik a mindössze tizenhat éves Luke Littler menetelése a PDC dartsvilágbajnokságon: a torna meglepetésembere káprázatos játékkal bejutott a döntő, miután legyőzte a honfitársát, a 2018-as világbajnok Rob Crosst, és már csak egyetlen lépésre van a vb-címtől. Az ifjú tehetség ellenfele az a Luke Humpries lesz, aki a Scott Williams elleni elődöntős győzelmével a világranglista élére ugrott, és nem tűnik esélytelennek a végső győzelemre sem.

Minden bizonnyal már csak egyetlen szülinapi ajándékra vágyik az angolok csodagyerek dartsjátékosa, a 17. születésnapját január 21-én ünneplő Luke Littler. A PDC dartsvilágbajnokságon félelmetes formában játszó Littler úgy jutott be az elődöntőbe, hogy egyetlen ellenfele sem tudott előnybe kerülni vele szemben. Bár a 2018-as világbajnok, Rob Cross megszakította ezt a sorozatot, ő sem tudta megállítani az angol tinit.

A csoda folytatódott

Az elődöntőben Rob Cross jól kezdte a meccset Littler ellen, de a tizenhat éves játékos gyorsan egyenlíteni tudott. A folytatásban Littler majdnem elbukta a második szettet, de Cross sem brillírozott: a 2018-as világbajnok kulcsfontosságú pillanatban nem tudott kiszállni, és a hibája után újra lendületbe jött az angol csodatini. A 16 éves dartsos el is tudott lépni, a negyedik szettben is jobbnak bizonyult, így már 3-1-re vezetett az elődöntőben. Littler a korát meghazudtoló érettséggel játszott, és megnyerte a találkozót. A meccsen az ifjú angol egyelképesztő, 106,05-ös átlagot produkált. Ez pedig azt jelentette, hogy Luke Littler tizenhat évesen világbajnoki döntőt játszhat, az első vb-jén. Ha megnyeri a finálét, jó esélye van arra, hogy a holland Michael van Gerwen után ő lehet a profi darts egyetlen állócsillaga, aki később akár a 14-szeres világbajnok Phil Taylort rekordjait is megdöntheti.

Humphries nehéz feladat előtt áll

Angol háziverseny lett a világbajnokságból, az elődöntőbe négy angol jutott be, de immár csak egyetlen versenyzőnek van esélye, hogy megállítsa Littlert. A korábban korosztályos vb-győztes angol játékos, Luke Humphriesnak nehezebb volt az útja a negyeddöntőig. Ott Humphries 5-1-re győzte le Dave Chisnallt, majd az elődöntőben sima 6-0-ás győzelemmel jutott túl Scott Williamsen. Az átlaga pedig 108,78 volt, ez a legjobb az egész vb összes meccsét nézve, ami önbizalmat adhat az angol játékosnak a csodatini Littler ellen. A két játékos négy évvel korábban már összecsapott egy nyilvános tornán.