Késéssel indul tovább az Ózdra tartó busz Szilvásváradról
A csütörtök délutáni forgalmi fennakadások miatt hosszabb várakozásra kényszerülnek az utasok Szilvásváradon, a Miskolci út 28. megállónál. A járat eredetileg 15:50-kor indult Egerből Ózd felé.
Csütörtök délután az Eger, Tompa utcától 15:50-kor Ózdra indult 3410-es busz Szilvásvárad, Miskolci út 28. megállóhelytől várhatóan 45 perces késéssel közlekedik tovább forgalmi ok miatt – számolt be a késésről a Voláninform hivatalos Facebook-oldalán.
