Volánbusz

1 órája

Késéssel indul tovább az Ózdra tartó busz Szilvásváradról

Címkék#Ózd#Voláninform#Eger#busz

A csütörtök délutáni forgalmi fennakadások miatt hosszabb várakozásra kényszerülnek az utasok Szilvásváradon, a Miskolci út 28. megállónál. A járat eredetileg 15:50-kor indult Egerből Ózd felé.

Heol.hu

Csütörtök délután az Eger, Tompa utcától 15:50-kor Ózdra indult 3410-es busz Szilvásvárad, Miskolci út 28. megállóhelytől várhatóan 45 perces késéssel közlekedik tovább forgalmi ok miatt – számolt be a késésről a Voláninform hivatalos Facebook-oldalán. 

Késéssel indul a Szilvásváradról Ózdra tartó volán busz.
Forrás: Volánbusz Zrt.

