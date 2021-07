Bosszantó döntetlennel kezdtek a női pólósok az oroszok ellen

TOKIÓ 2020, NŐI VÍZILABDA

B-csoport, 1. forduló

Magyarország–Orosz csapat 10–10 (2–1, 5–3, 1–3, 2–3)

Tokió, zárt kapuk mögött. V: Dervieux (francia), Buch (spanyol)

MAGYARORSZÁG: Magyari A. – Szilágyi D. 2, Keszthelyi-Nagy 1, Garda 1, PARKES 1, SZÜCS G. 1, Vályi V.

Csere: GYÖNGYÖSSY 1, LEIMETER 2, Gurisatti, Illés A. 1.

Szövetségi kapitány: Bíró Attila

OROSZ CSAPAT: Karnauh – Szimanovics, Szerzsantova, Vahitova 1, PROKOFJEVA 4, Ivanova 2, Glizsina 1.

Csere: Bersznyeva, Karimova 1, Timofejeva 1, SZOBOLJEVA

Szövetségi kapitány: Alekszandr Gajdukov

Gól – emberelőnyből: 7/3, ill. 12/7

Gól – kettős emberelőnyből: 1/0, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Vályi V. (26. p.)



PERCRŐL PERCRE TUDÓSÍTÁS ITT!

Érdekes élmény, amint Oroszország legjobbjai felsorakoznak a parton, kéz a kézben, felemelt fejekkel, elszánt tekintetekkel, és felcsendül a himnusz – mármint az olimpiai.

Merthogy az államilag irányított és finanszírozott doppingolása miatt valós nevétől, zászlajától és himnuszától is megfosztott Oroszország hivatalosan „Orosz csapat” nevű női vízilabda-válogatottja is kénytelen elszenvedni a büntetéseket, például, hogy a fél világ gyomrát görcsbe rándító nemzeti nótája helyett békés dallamokat játszanak.

Aligha emiatt történt, de a kezdés után a mieink nyomban kézbe vették az irányítást: ugyan Jevgenyija Ivanova fórgóljával az ellen jutott vezetéshez, ebből pikk-pakk 3–1 lett, ide, sőt, a meccs szépen felvette az utazósebességet, hogy két-három góllal vezetünk.

Persze az emberelőnyös játékuk ugyanolyan rossznak tűnt, mint a fiúknál tegnap – a nagyszünetben 5/2-vel álltunk szimpla és 1/0-val kettős fórban –, viszont a védekezés működött, méghozzá elsőrangúan, Szücs Gabriella például egészen tanárian szerelgetett. A túloldalon is rendben voltunk, a centereink szállították a kiállításokat, csak ezekkel pazarlóan bántunk, ugye, amit ellensúlyozott viszont egy-két szép akciógól, például éppen centerből, Parkes Rebecca egyéni bravúrja nyomán.

Némi kellemetlenséget az jelentett, hogy miként a fiúk ellen a görögök, most az oroszok sem voltak hajlandóak leszakadni, Jekatyerina Prokofjeva tartotta bennük a lelket. Egyébként az kezdett érdekes kérdéssé válni, hogy a hölgyek szövetségi kapitányai nem vállalták be, hogy csak egy kapust nevezzenek, így viszont eggyel kevesebb mezőnyjátékos-cseréjük ülhetett a kispadra.

Ennek a kockázata, hogy főleg napjaink kiállításimádó játékában egyszerűen elfogynak a még nem kipontozott emberek, az pedig baj.

Most idáig nem jutottunk el, az első játékosunkat is csak hattal a vége előtt veszítettük el, ugyanakkor az oroszok újra meg újra feljöttek egyre, ami idegesítően hatott, akárcsak, hogy elöl és hátul is esett a hatékonyság. Na de akkor Magyari Alda fogott, amikor nagyon kellett és egy kontra, majd rekontra után Gyöngyössy Anikó is szerzett egy parádés találatot centerből.

Gondoltuk, illetve csak reméltük, hogy ettől végre megtörik a rivális, de most sem, jött tovább.

És ha már kapott öt emberelőnyt az utolsó harmadban, abból belőtte a harmadikat is, 10–10-nél egyenlített, mi pedig nem kaptunk egyetlen megveszekedett fórt sem az utolsó játékrészben, úgyhogy ennyi is maradt a vége.

A következő feladvány még nehezebb: magyar idő szerint szerda reggeli 7.00-kor a gyakorlatilag verhetetlen Egyesült Államok ellen ugrunk vízbe.