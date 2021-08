Rasovszky Kristóf Szilágyi Áronnak „üzent” az ezüstérmével

Két medencés úszóval küzdött meg a teljesen sima vízen Rasovszky Kristóf a tokiói 10 kilométeres viadalon: egyikőjük ezúttal verhetetlen volt, másikukat viszont legyőzte a mi fiunk. A veszprémiek olimpiai ezüstérmes nyílt vízi úszója boldogan értékelt a Nemzeti Sportnak a verseny után.

– Ki korán kel…

– Háromnegyed háromkor keltem, nem sokkal később már jöttünk is ki a pályára – megérte felkelni ilyen korán!

– Nyert egy ezüstöt – ugye ön is úgy gondolja, hogy megnyerte?

– Mindenképpen! Az, hogy Gregorio Paltrinierit magam mögött tudtam tartani az utolsó ötszáz méteren, nem kis teljesítmény, míg Florian Wellbrock ma verhetetlen volt. Láttuk már az elején, milyen sebességre kapcsolt, az utolsó körben erre még rá is tett: a német srác emberfelettit alakított. Ma őt tényleg nem lehetett megverni, viszont mindenki mást igen, és ez sikerült is.

– Jól jött, hogy otthon a Hévízi-tóban készült?

– Nagyon, Hévízhez képest ezt a vizet jégfürdőnek éreztem – az első öt körben. De egyébként végig azt éreztem, hogy ez Hévízhez képest tényleg semmi, egyáltalán nem volt annyira melegem, mint amire a verseny végén a többiek panaszkodtak.

– A negyedik körben az élre állt, bár állítólag vezetni nem akart. Miért?

– Mert éreztem, hogy lassul a sor, és jöttek ránk Paltrinieriék, ezért arra gondoltam, nehezítsük meg kicsit a dolgukat. Azt tudtam, hogy utol fognak minket érni, de úgy voltam vele, dolgozzanak meg ezért jobban, hátha emiatt elfáradnak a végére. Így is történt.

– Önnek viszont még az utolsó ötszázra is maradt ereje – honnan…?

– Sehonnan… Mindössze arra figyeltem, hogy Paltrinieri előtt kacsázzak, és ne hagyjam, hogy mellém érjen, mert akkor végem van. Néztem jobbra, aztán balra, hol próbál előzni, de a legvégén már éreztem, nincs meg az a plusz sebessége, mint korábban, úgyhogy akkor azért már sejtettem, hogy megvan az ezüstérem.

– Sok holtpontja volt a tízezer méter során?

– Az egész utolsó kör az volt… Egyébként végig jól éreztem magam. Arra tényleg figyeltem, hogy ne vezessek, hogy minél többet menjek az ellenfeleim lábvízén. A verseny előtt azt hallgattam sokszor és sokat, hogy maradjak nyugodt, várjak ki, amíg csak lehet, ráérek az utolsó körben vezetni. Ez nem így történt, én ma „csak” a vesztesek győztese lehettem. Nagyon boldog vagyok. A vívókhoz, Siklósi Gergely párbajtőröző helyére költöztem be az olimpiai faluba, és Szilágyi Áron azt mondta, az egy érmes apartman, úgyhogy legalább egy ezüsttel be kell szállnom nekem is. Igaza lett. Áron, itt az ezüstérem!