A bázeli eb-n zárul a tornászok olimpiai kvalifikációs sorozata

A szerdától vasárnapig tartó bázeli torna-Európa-bajnokságon zárul a sportág olimpiai kvalifikációs sorozata, a magyarok nemenként egy-egy kvótában reménykedhetnek.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal

A magyar versenyzők közül egyelőre csak a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófiának van kvótája az idén nyárra halasztott tokiói olimpiára, de a svájci városban a férfiaknál és a nőknél is van még esély egy-egy indulási jog megszerzésére. Kontinensenként még két-két kvótát osztanak ki (de nemzetenként csak egyet), ez alól Ausztrália és Óceánia a kivétel, ahol egyet-egyet.

Az Európa-bajnokságon az egyéni összetett selejtezőjében lehet hozzájutni a kvótához, amit a legjobb eredményt elérő két tornász szerez meg, de csak olyan versenyző kaphatja, aki eddig még nem szerzett, tehát név szerinti kvótáról van szó. A selejtezőben elért eredmények összevetéséből kiesnek azok, akik csapattal vagy egyéniben már kvalifikáltak.

„A bonyolult rendszer miatt rögtön a selejtezőt követően nem is lehet majd megmondani, hogy kinek jutottak a fennmaradó helyek az olimpiára. Meg kell várni, míg a nemzetközi szövetség hivatalosan kihirdeti a végleges névsort, hiszen az is elképzelhető, hogy bizonyos nemzetektől olyan versenyzők érkeznek Bázelbe, akiknek a csapata már rendelkezik kvótával, de ők maguk akkor nem voltak az adott nemzet válogatottjának tagjai, ebben az esetben ők is versenyben maradnak” – mondta Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkára.

A magyaroknál az olimpiai kvalifikáció szempontjából Bácskay Csenge és Székely Zója, illetve Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián és Bátori Szabolcs jöhet szóba, hiszen ők indulnak négy, illetve hat szeren.

A nőknél Kovács Zsófia lábfájdalmai miatt az előzetesen bejelentett négy szer helyett csak felemás korláton és gerendán indul. Péter Sára is lábfájással küszködik, de nála maradt az eredetileg kijelölt két szer, az ugrás és a talaj. A férfiaknál Kállai Zoltán lólengésben, az Európa-bajnoki bronzérmes Vecsernyés Dávid nyújtón, Dobrovitz Ádám pedig talajon, gyűrűn, ugrásban és korláton szerepel majd.

A nőknél négy fő nevezhető és szerenként négy indulhat, a férfiaknál hat tornászt lehet nevezni és szerenként szintén négyen mutathatják be gyakorlatukat.

Szerdán és csütörtökön a selejtezőket rendezik, innen a legjobb 24 versenyző – de országonként csak két fő – kerülhet a pénteki egyéni összetett döntőbe. A szombati és vasárnapi szerenkénti finálékba szintén a selejtezőből lehet kvalifikálni, méghozzá szerenként a legjobb nyolc, de itt is csak két versenyző nemzetenként.

A koronavírus-járvány miatt az összes küldöttség minden tagjának 72 órán belüli negatív PCR-teszttel kellett megérkeznie Svájcba.

A helyszínen minden delegációtag újabb szűrésen esik át, illetve mindenki számára kötelező a maszk viselése, ez alól a versenyzők is csak az edzések és a verseny ideje alatt képeznek kivételt.

A férfiválogatott szövetségi kapitánya, Kovács István elmondta: előzetes elvárásai között az szerepel, hogy Vecsernyés és Kállai fináléba kerüljön, illetve örülne, ha a hat szeren indulók közül akár ketten is az egyéni összetett fináléba jutnának.

„Azt érzem, hogy összeálltak a gyakorlatok, a felkészülés során pedig jól dolgozott a válogatott. Szeretném, ha a fiúk a tudásuk legjavát hoznák, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég” – tette hozzá.

Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy bár Székely Zója sok új elemet tanult, ezeket az Eb-n még nem mutatja be, nála a versenyrutin megszerzése a cél, és vélhetően a világbajnokságon már erősebb gyakorlatokkal rukkol elő. Bácskay Csenge több új elemet is beépített a gyakorlataiba, és ezeket a tervek szerint elő is adja a kontinensviadalon.

„Kovács Zsófia esetében a szerenkénti döntő is benne van a pakliban. Az olimpiai kvótát tekintve kiélezett a verseny, több nemzet is a fiataljait hozza el, nem tudjuk, ki milyen formában van. Azt szeretném, ha a négy szeren induló tornászaink hibátlanul végrehajtanák a gyakorlataikat, és akkor semmiképpen sem rajtuk múlik, hogy sikerül-e még egy kvalifikációt szerezni Zsófié mellé” – magyarázta Draskóczy.

Altorjai Sándor közölte, a szervezéssel minden a legnagyobb rendben, a svájciak nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra, és mindent elkövettek azért, hogy a tornászok tényleg buborékban legyenek, minimálisra csökkentve a fertőzés kockázatát. A delegáció vezetője elmondta, a kontinensviadal mezőnye teljesnek tekinthető, szinte a legtöbb „nagy név” is jelen van.