A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is továbbjutott

A Budapest Honvéd a litván Zalgiris Vilniust, a Fehérvár FC a montenegrói FK Zetat, a Debrecen pedig az albán FK Kukesit győzte le.

A Fehérvár FC gól nélküli döntetlent játszott a montenegrói FK Zeta csapatával a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a csütörtök este Felcsúton rendezett visszavágón, így megőrizte négygólos előnyét és továbbjutott.

Az előző idényben bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes együttes egy hete 5-1-re nyert vendégként, így a csütörtök esti összecsapásnak nem volt valódi tétje.

A Fehérvár FC a következő körben a liechtensteini Vaduz csapatával találkozik, az első mérkőzést egy hét múlva rendezik Felcsúton.

Az első félidőben valamivel többet birtokolta a labdát a fehérvári együttes, amely a kapura is veszélyesebb volt: a hazaiak hatszor, a vendégek pedig csak egyszer próbálkoztak lövéssel. A Fehérvár egy-egy pillanatban tetszetős támadásokat vezetett, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így gól nélküli állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A második játékrész eseménytelenebbre, már-már unalmasabbra sikeredett, mint az első, de ebben a 45 percben is a magyar együttes volt a kezdeményezőbb, egyben veszélyesebb. A Zeta egyszer tudott némi veszélyt kialakítani Kovácsik kapuja előtt, de az is inkább a fehérvári védelem pillanatnyi bizonytalanságának volt köszönhető. A Fehérvár a hajrában a kapuja elé szegezte az emberhátrányba került montenegróiakat, akik azonban ezt a meccset megúszták kapott gól nélkül.

El-selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Fehérvár FC-Zeta FC (montenegrói) 0-0

Fehérvár FC:

Kovácsik – Nego, Juhász, Elek, Stopira – Pátkai (Milanov, 63.), Kovács, Hadzic – Huszti, Scepovic (Futács, 79.), Petrjak (Hodzic, 79.)

FK Zeta:

Akovic – Tuzovic, D. Vukcevic, Ceklic, Sekulic – Goranovic, Milojko, S. Vukcevic (Baosic, 66.), Krstovic, Bosnjak (Kontic, 89.) – I. Vukcevic (Lambulic, 83.)



A Debrecen 1-1-es döntetlent játszott az albán FK Kukesi vendégeként csütörtökön, így 4-1-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójából.

A bajnoki bronzérmes hajdúságiak egy héttel ezelőtt hazai pályán 3-0-ra nyerték meg a párharc első mérkőzését, a következő körben pedig az olasz Torino FC-vel találkoznak.

Az első meccshez hasonlóan a visszavágót is az albánok kezdték aktívabban, többet támadtak, többször próbálkoztak lövéssel, és az északmacedón Valon Ethemi góljával a 17. percben meg is szerezték a vezetést. A folytatásban a DVSC-nek is voltak kísérletei, de a meccs képe nem változott számottevően.

A második félidő kiegyenlítettebb játékkal kezdődött, majd az 58. percben Szatmári Csaba közvetlen közelről egyenlített, ezzel végképp eldöntötte a továbbjutást. A továbbiakban mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek, de az eredmény már nem változott.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Kukesi:

Frasheri – Kitanovski, Teqja, Cuculi (Lulaj, 61.), Rumbullaku – Ethemi (Cyrbja, 84.), Limaj (Musta, 73.), Musolli, Rroca – Shkurtaj, Rama

Debrecen:

Nagy S. – Kusnyír, Szatmári Cs., Pávkovics, Ferenczi J. – Szécsi M., Haris (Damásdi, 90.), Tőzsér, Varga K., Trujic (Csősz, 83.) – Zsóri (Garba, 66.)



A Budapest Honvéd továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójából, miután hazai 3-1-es sikerét követően csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott a litván Zalgiris Vilnius vendégeként.

A hazaiak a budapesti vereség után hétfőn edzőt váltottak, így már nem a lengyel Marek Zub, hanem a portugál Joao Martins ült a vilniusi együttes kispadján.

A műfüves pályán lejátszott találkozón már az első húsz percben faragott hátrányából a litván csapat, ám újabb nagy helyzetet nem tudott kialakítani a szünetig, míg a Honvéd nem élt kínálkozó lehetőségeivel.

A második játékrész közepén egy kapu előtti kavarodást kihasználva egyenlített a magyar együttes, összesítésben pedig komoly lépést tett a továbbjutás felé. A folytatásban Lefkovits több nagy védéssel segítette a döntetlen megtartását, amellyel biztosította helyét a második fordulóban a Honvéd, ahol a román Universitatea Craiova lesz az ellenfele.

Európa-liga selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Zalgiris Vilnius (litván)-Budapest Honvéd 1-1 (1-0)

Zalgiris:

Berkovec – Mikoliunas, Bolha, Tomic (Vareika, 66.), Slijngard – Pérez, Vorobjovas – Baravykas (Simkus, 89.), T. Kis, Morer – Antal

Budapest Honvéd:

Lefkovits – Kálnoki-Kis (Uzoma, 57.), Batik, Kamber, Lovric, Kukoc – Gazdag, Kesztyűs (Hegedűs, 78.), Banó-Szabó – N’Gog, Moutari (Kulacs, 70.)

Borítókép: A fehérvári Futács Márkó és Elek Ákos a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában játszott Fehérvár FC – Zeta mérkőzés végén a felcsúti Pancho Arénában 2019. július 18-án.