A DVTK a Honvéd ellen, a Mezőkövesd a Haladás ellen győzött

Az Újpest öngóllal nyert, a Kisvárda pedig gól nélküli döntetlent játszott a vendég Pakssal.

A labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 21. fordulójában a Ferencváros idegenben szenvedett vereséget, az Újpest pedig öngóllal szerezte meg a győzelmet Felcsúton. A forduló további mérkőzésein a DVTK és a Mezőkövesd diadalmaskodott, a Kisvárda-Paks pedig gól nélküli döntetlennel végződött.

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 2-1 (0-1)

Miskolc, 5026 néző, v.: Németh

gólszerzők: Vernes (61.), Prosser (75.), illetve Danilo (15.)

sárga lap: Vernes (63.), illetve Kukoc (45.), Holender (78.)

Az első percekben inkább a Honvéd támadott, de hamar kiegyenlítetté vált a játék. A kispestiek negyedóra elteltével mégis előnybe kerültek, de ez nem tett jót a mérkőzésnek, mert a hazaiak lendületét megtörte, a Honvéd pedig a fegyelmezett játékra helyezte a hangsúlyt. Az enerváltan és kissé ötlettelenül futballozó miskolciak az első félidő hajrájában dolgoztatták meg először a rivális kapusát, Grófot.

A folytatásban a DVTK fokozatosan egyre bátrabban játszott, ennek meg is lett az eredménye, mert bő negyedóra után egyenlített az ex-kispesti Vernes találatával. Ezt követően Supka Attila, a vendégek trénere a héten igazolt Ben-Hatira becserélésével jelezte, nem egy pontért érkezett a fővárosi csapat, amely ennek ellenére nem tudott ismét felpörögni. A DVTK viszont lendületbe jött és a vezetést is megszerezte egy másik kispesti nevelésű játékosa, Prosser révén, aki ráadásul most mutatkozott be új csapatában. A dobogós helyekért küzdő Honvéd ugyan támadóbb felfogásban futballozott a hajrában, de veszélyesebb nem lett, sőt inkább a gyors hazai ellentámadások voltak ígéretesek, ám újabb gól azokból sem született.

Szombathelyi Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (1-2)

Szombathely, 1930 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Rui Pedro (23.), illetve Drazic (32., 38.)

sárga lap: Bamgboye (48.), Németh Mi. (65.), Ofosu (78.), illetve Meszhi (15.), Szappanos (72.), Vajda (73.)

A szombathelyieknek gyakorlatilag már minden hátralevő mérkőzésük élet-halál kérdés, ennek ellenére egyik csapat sem kezdett nagy lendülettel, korán felhangzott a füttykoncert az elégedetlen hazai szurkolóktól.

A félidő közepén aztán vezetést szerzett a Haladás, de nem örülhetett sokáig, mert a vendégek néhány perc alatt fordítottak,

s a mérkőzést is eldönthették volna: Drazic előbb a 32. percben használta ki, hogy Király rosszan előre rúgott labdáját Holdampf nem tudta levenni, majd újabb hat perc elteltével egy bal oldali beadás után volt eredményes. A kettő között a szerb támadó még egy ziccert is rontott.

A fordulást követően próbálkozott a hazai csapat, de egészen a hajráig nem jutott el igazi helyzetig, ekkor viszont a kapufa mentette meg a Mezőkövesdet.

Kisvárda Master Good-Paksi FC 0-0

Kisvárda, 2007 néző, v.: Farkas

sárga lap: Hugo Seco (50.), Lukjancsuk (59.), Karaszjuk (64.), Horváth Z. (89.), illetve Kulcsár (44.)

Nagyjából kiegyenlített mezőnyjáték zajlott a pályán az első félidőben, nagy helyzet nem volt. A labdáért sokszor kemény párharcok alakultak ki, de gyakran nem jött össze a szabályos szerelés, emiatt sűrűn állt a játék. Egyik csapat sem tudta komoly nyomás alá helyezni ellenfelét, egy-egy távoli lövés jelentett némi veszélyt.

A szünet után negyed óráig tartósan birtokolta a labdát a Paks, de szervezetten védekezett a Kisvárda, ennek ellenére a vendégek kapufáig jutottak.

A 69. percben esett a mérkőzés egyetlen gólja,

a játékvezető azonban a hazaiak találatát – amely nagy kavarodás után született – szabálytalanság miatt nem adta meg.

A második játékrészben több volt a feszültség, de továbbra is sokat szabálytalankodtak mindkét oldalon, emiatt nem alakult ki folyamatos játék. A döntetlen megfelelt a mérkőzés képének.

Puskás Akadémia FC – Újpest FC 0-1 (0-0)

Felcsút, 1412 néző, v.: Bognár T.

gólszerző: Bokros (51. – öngól)

sárga lap: Tamás N. (5.), Bokros (32.), illetve Ristevski (67.)

Nagy iramban, ám rendkívül sok hibával kezdtek a csapatok. Húsz perc elteltével alábbhagyott a lendület, a Puskás Akadémia és az Újpest nem tudott gólhelyzetet kialakítani a másik kapuja előtt, így nem volt meglepő, hogy gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre.

A második félidő elején felpörögtek az események.

Egy kósza újpesti előreívelést Bokros Szilárd átfejelt a labdára kimozduló Hegedüs Lajos felett, így öngóllal szerzett vezetést az Újpest.

Szinte a középkezdés után egyenlíthetett volna a Puskás Akadémia, de a ziccerbe kerülő Josip Knezevic lövésébe bele tudott kapni Filip Pajovic, Kire Ristevski pedig kivágta a labdát a gólvonalról. A folytatásban is inkább a hazaiak próbálkoztak, de a vendégvédelem jól zárt, a szórványos újpesti kontratámadásokban pedig több veszély volt.

Az Újpest három döntetlent követően nyert újra a bajnokságban, és a szezonban másodszor győzte le a Puskás Akadémiát.