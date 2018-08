A hétvégi bajnoki döntő sorsfordító lehet

Bár ezúttal nem egy "egymeccses" bajnoki döntőről van szó, de a listavezető Ferencváros és a második Videoton összecsapása könnyen eldöntheti az aranyérem sorsát a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 29. fordulójában.

A pályaválasztó Videoton FC jelenleg egypontos hátrányban van fővárosi riválisával szemben, amely ha nyer a felcsúti Pancho Arénában, akkor négy fordulóval a vége előtt négypontos előnyre tesz szert, amely tetemesnek mondható a hajrában.

A két csapat eddig összesen 108 alkalommal találkozott egymással, a Ferencváros harminc vereség és 28 döntetlen mellett ötven alkalommal győzött. A Videoton pályaválasztásával rendezett NB I-es mérkőzések statisztikája is az FTC fölényét mutatja: 17-17-10. Felcsúton még nem nyert a fővárosi együttes: eddigi négy találkozójuk közül három Videoton-sikert, egy pedig döntetlent hozott.

A csúcsrangadó mellett is gyakorlatilag egytől egyig érdekes mérkőzéseket rendeznek: a Diósgyőr 26 hazai mérkőzését volt kénytelen albérletben rendezni, most azonban elkészült a csapat új otthona, amelyet a sereghajtó Mezőkövesd ellen avat. A miskolciak a Ferencváros felett márciusban aratott győzelmük óta nem nyertek az élvonalban, s azóta már edzőváltáson is átestek, a kiesés elleni harcban ennél jobb alkalmuk nem lehet a rossz széria megtörésére.

A harmadik helyen álló Újpest az utolsó előtti, jelenleg kieső pozícióban lévő Balmazújvároshoz látogat – amellyel jövő héten a Magyar Kupában is találkozik -, míg a címvédő Budapest Honvéd azt a Debrecent látja vendégül, amely legutóbbi három bajnokiján egyetlen pontot gyűjtött. A Hajdúságban éppen a múlt héten bravúrgyőzelmet elérő Vasas ezúttal a Paksot látja vendégül, Csertői Aurél csapata önbizalommal telve léphet pályára a Szusza Ferenc Stadionban, hiszen az elmúlt két hétben a Ferencvárostól pontot rabolt a Groupama Arénában, majd otthon legyőzte a Videotont.

Az új otthonában még mindig veretlen Haladás a Puskás Akadémiát fogadja, a felcsútiak rendelkeznek jelenleg a második leghosszabb veretlenségi sorozattal az NB I-ben: Pintér Attila tanítványai a 23. forduló óta nem találtak legyőzőre.

A Kossuth Rádió szombaton 18.05 és 19.00 között Körkapcsolással jelentkezik, míg az M4 Sport a Diósgyőr-Mezőkövesd és a Videoton-Ferencváros találkozókat közvetíti.

OTP Bank Liga, a 29. forduló programja:

szombat:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 17.00, v.: Solymosi

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00, v.: Erdős

Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia FC 17.00, v.: Andó-Szabó

Budapest Honvéd-Debreceni VSC 17.00, v.: Kassai

Vasas FC-Paksi FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00, v.: Vad II.

Videoton FC-Ferencváros, Felcsút 19.30, v.: Bognár

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 28 17 8 3 60-26 59 pont

2. Videoton FC 28 17 7 4 56-26 58

3. Újpest FC 28 10 11 7 36-34 41

4. Budapest Honvéd 28 11 7 10 43-45 40

5. Paksi FC 28 10 9 9 41-43 39

6. Debreceni VSC 28 10 7 11 46-38 37

7. Puskás Akadémia 28 9 9 10 35-40 36

8. Swietelsky Haladás 28 9 4 15 30-43 31

9. Diósgyőri VTK 28 8 6 14 40-45 30

10. Vasas FC 28 8 6 14 35-53 30

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 28 6 10 12 30-41 28

12. Mezőkövesd Zsóry FC 28 6 10 12 31-49 28

Borítókép: A ferencvárosi Böde Dániel és a diósgyőri Dusan Brkovics a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában játszott Diósgyőri VTK – Ferencváros mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2018. március 3-án.

MTI Fotó / Czeglédi Zsolt