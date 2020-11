A magyar válogatott utolérte az éllovas orosz együttest

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el Szerbia ellen a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában.

Befogtuk, s meg is előzhetjük Oroszországot, de akár Törökország mögött a harmadik helyen is kiköthetünk. A magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott Szerbiával a Nemzetek Ligájában, s most még megmondhatatlan, ez mire elég. Az első félidőben kimondottan jól játszottunk, de végeredményben azt sem mondhatjuk, hogy a döntetlen igazságtalan lenne – írja a Magyar Nemzet.

Előzetesen tudtuk, hogy Marco Rossi kényszerből legalább öt helyen változtat az Izland ellen győztes csapaton. Nos, az ötből hat lett, nem csupán a Freiburgba hazarendelt Sallai Roland, a kisebb sérüléssel bajlódó Gulácsi Péter és Willi Orbán, valamint az eltiltott Fiola Attila és Szalai Attila, hanem a csapatkapitány Szalai Ádám is kimaradt; utóbbit pihentette a szövetségi kapitány.

Egyetlen meglepetés, hogy a svájci Luganóban szereplő Kecskés Ákos is bekerült, a 24 éves védő Szerbia ellen debütált a válogatottban. Gera Zoltán is szakvezetői minőségben, ő helyettesítette a koronavírussal megfertőződött szövetségi kapitányt. Nikolics Nemanja, csakúgy, mint a két csapat belgrádi mérkőzésén, ezúttal is a kezdőben kapott helyet, mi több, ő lett a csapatkapitány Szalai Ádám távollétében; az egy hónappal ezelőtti gólszerző, Könyves Norbert viszont kimaradt.

Így állt fel a magyar válogatott: Dibusz – Botka, Lang, Kecskés – Bese, Kalmár, Nagy Á., Sigér, Holender – Szoboszlai, Nikolics.

A szerbek közül Kolarov (Internazionale), Kosztics (Eintracht Frankfurt), A. Mitrovics (Fulham) és Katai (Crvena zvezda) el sem utazott Budapestre, az eddigi csapatkapitány, Kolarov a skótok elleni vereséggel nem csak az Eb-ről maradt le, hanem valószínűleg végleg elköszön a válogatottól; legnagyobb sztárjuk, Milinkovics-Szavics (Lazio) pedig csak csere volt.

A Törökország–Oroszország mérkőzést korábban rendezték. A törökök 3-2-re nyertek, így a magyar válogatott abban a tudatban lépett pályára, hogy ha nyer, átveheti a vezetést a csoportban.

Akárcsak Belgrádban, tartalékosan is bátran kezdett a magyar válogatott. A 13. percben a bal oldalon Holender és Kalmár szép passzokkal (utóbbi sarokkal!) hozta ki a labdát, Szoboszlai talán még jobb helyzetben lőhetett kapura, mint Izland ellen, ám egy ütemmel tovább várt a kelleténél, ezért blokkolni tudták. A szöglet után Nikolics ismételhetett, de sajnos eltörte a labdát. Kár volt érte, mert a 18. percben a szerbek megszerezték a vezetést. Radonjics jó labdát, kapott, simán lefutotta Kecskést, aztán kicselezte Botkát, s okosan helyezett a jobb alsóba (0-1).

Szoboszlai nagy kedvvel és kicsit talán lazán is játszott, a befejezései sehogy sem sikerültek, négy lehetősége is akadt az első félidőben; de ne legyünk telhetetlenek, a csütörtöki gólja után hiba lenne rajta bármit is számon kérni. S szerencsére nem egyszemélyes a válogatott, Kalmár, aki Izland ellen a szokásosnál szürkébb volt, tegnap nagyon érezte a játékot, s a 40. percben remek kispályás akció végén szerzett gólt.

Rászolgáltunk az egyenlítésre. Szünetben tehát 1-1 volt az állás, s bízhattunk a jó folytatásban, hiszen a második félidőben a csapat a B közép (helye…) felé támadhatott.

Az 57. percben cserélt először Rossi, azaz Gera, s mindjárt kettő: Nikolics és Sigér helyett Könyves és Nego jött be. Tíz perc múlva aztán Hangya Holendert váltotta, a frissítés dacára mégis akadozott a játék, igaz, a szerbek sem tudtak olyan tempót diktálni, mint Belgrádban. A 76. percben így is majdnem sikerült begyömöszölni a labdát, de mentettek a vendégek. Fogyott az idő, s ki tudta volna megmondani, hogy mindenáron erőltetni kellene a győzelmet, vagy jó-e a döntetlen is. Rossi következő cseréivel (Szoboszlai és Bese le, Schäfer és Gyurcsó be) mintha inkább a támadást forszírozta volna. Ziccerük azonban a szerbeknek volt, szerencsére kimaradt.

Maradt az 1-1, majd szerdán kiderül, ez mire elég.

Nemzetek Ligája, B osztály, 3. csoport, 5. forduló: Magyarország–Szerbia 1-1, Törökország–Oroszország 3-2;

az állás: 1. Oroszország 8 pont, 2. Magyarország 8, 3. Törökország 6, 4. Szerbia 3.

A szerdai, 6. forduló párosítása: Magyarország–Törökország, Szerbia–Oroszország.

Borítókép: Sigér Dávid (j) és a szerb Luka Jovic a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában játszott Magyarország – Szerbia mérkőzésen a Puskás Arénában 2020. november 15-én.