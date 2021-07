Az összes magyar vonatkozású olimpiai számot élőben adja a közmédia

Az M4 Sport, a Duna Tv és a Kossuth rádió mellett az m4sport.hu ingyenesen elérhető öt csatornáján minden magyar vonatkozású versenyszámot közvetítenek, és a legtöbb eseményen magyar kommentár is elérhető lesz – ígéri Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

Összesen nyolc csatornán közvetíti a közmédia a szombaton kezdődő tokiói olimpia sporteseményeit, a magyar vonatkozású eseményeket egytől egyig élőben – tudta meg a Médiapiac Papp Dánieltől. Az MTVA vezérigazgatója a lapnak elmondta: az M4 Sport, a Duna Tv, és a Kossuth rádió mellett öt új online csatornát hoztak létre, amelyek az m4sport.hu oldalról érhetők el.

A közmédia vezetője hozzátette, hogy az öt webes csatorna broadcast minőségben biztosítja a nézői élményt, és a legtöbb műsorszámot magyar kommentárral közvetíti. Elmondása szerint Magyarországon még nem volt példa arra, hogy on demand jellegű szolgáltatás ingyenesen legyen elérhető. Magyarországon kívül eddig csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolorszában működik ez a technológiai újdonság.

A stúdióban egykori sportolók is segítik elemzéseikkel a folyamatos adásban egymást váltó három műsorvezető munkáját, a helyszínen pedig 52 fős stáb dolgozik majd – hangsúlyozta a vezérigazgató, aki hozzátette, hogy a televíziós élmény javítását szolgálja majd az M4 Sport megújult stúdiója, amelyet már a labdarúgó-Európa-bajnokság alatt is megismerhettek a nézők. Elárulta, ahogy a csatorna hat évvel ezelőtti indulásakor, most is azt a Simon Jagot kérték fel a díszletek megtervezésére, akire például az Al Jazeera és a BBC is a stúdiódizájn kialakítását bízta.

Papp Dániel elmondta, a széles körben népszerű sportok mellett a kuriózumnak számító versenyszámokba is betekintést kívánnak nyújtani a nézőknek, legalább az összefoglalókban. A fontosabb versenyeket, illetve a magyar vonatkozású számokat pedig több alkalommal is megismétlik majd.

Borítókép: Hosszú Katinka úszó a Tokiói Vizes Központban tartott edzésen 2021. július 20-án